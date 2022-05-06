Эксперт объяснила, зачем есть клетчатку

«Пищевые волокна — это компоненты пищи, которые не перевариваются ферментами у нас в организме, зато перерабатываются полезной микрофлорой кишечника. Это могут быть пищевые волокна злаковых, бобовых, овощей, фруктов или волокна древесины, стеблей злаков, тростника, трав», — говорит эксперт.

Если вы страдаете от запоров или других нарушений стула, то это верный признак, что вам необходимо увеличить количество пищевых волокон в ежедневном рационе.Пищевые волокна или клетчатка необходимы нашему организму, чтобы регулировать деятельность кишечника, а именно — активировать перистальтику. Это поможет избавиться, как от запоров, так и от диареи.Кроме того, клетчатка служит своего рода кормом для полезных бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Когда им не хватает корма, они не в состоянии производить нужный объем витаминов, аминокислот и гормонов.Клетчатка помогает укреплять иммунитет за счет нормализации микрофлоры кишечника. Также она угнетает аппетит, за счет чего происходит здоровое и безопасное снижение веса.Если вы хотите добавить в рацион клетчатку, делайте это постепенно в течение нескольких недель, умеренно увеличивая количество продуктов с высоким содержанием пищевых волокон.