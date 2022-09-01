Продукты, от которых лучше отказаться, если вы худеете

«Сразу хочу сказать, что я не демонизирую никакие продукты. Нет плохих и вредных продуктов, все их можно есть. Мое желание — научить вас читать состав и не строить иллюзий», — говорит эксперт.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, от каких продуктов лучше отказаться, если вы намерены сбросить вес.Итак, крайне коварны сладкие нежирные йогурты. Из-за избытка сахара калорий в них очень много. Лучше берите обычный несладкий йогурт и добавляйте туда подсластители и наполнители самостоятельно.Сладкие хлопья и мюсли тоже с большой натяжкой можно назвать вариантом полезного завтрака или перекуса. По сути, это не зерновой завтрак, а полноценный десерт!Безглютеновые продукты, несмотря на их рекламу и пропаганду, полезны и действительно нужны только тем, у кого есть подтвержденная непереносимость глютена. Для остальных это бесполезная трата денег.Протеиновые батончики. Здесь важно обращать внимание на калорийность и состав. Есть полезные варианты, но их мало. Чаще калорийность этого продукта зашкаливает и равна самой обычной конфете.Фруктоза — часто ее преподносят, как полезный сахарозаменитель. Эта альтернатива актуальна только для тех, у кого сахарный диабет. Для всех остальных разницы нет. Калорийность фруктозы и сахара примерно одинаковая.