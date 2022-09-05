Назван способ продлить жизнь с помощью черного чая

«Регулярное употребление чая может снизить уровень смертности на 9-13% в течение десяти лет», - констатируют научные эксперты.

Журнал опубликовал данные исследования, проведенного британскими медиками (Национальный институт здравоохранения), которые заявили в итоге о пользе чая для сердечно-сосудистой системы. Исследователи проанализировали данные больше полумиллиона человек (женщин и мужчин возрастом 40 – 69 лет), и пришли к выводу, что привычка пить чай способна продлевать жизнь.Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью черного чая. По их мнению, с этой целью нужно ежедневно выпивать более двух чашек напитка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продлению жизни могут способствовать некоторые вредные привычки