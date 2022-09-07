Мужчины считают своё чувство юмора безупречным
Это одна из распространённых проблем в отношениях – выяснение того, у кого из партнеров более развито чувство юмора. Польские исследователи из Университета Силезии благодаря своей работе выявили новый секрет семейного счастья.
Многие женщины уже знают, что их мужчины считают себя самыми остроумным. И вот теперь исследование показало, что если женщина это признаёт и не оспаривает превосходство чувства юмора своего партнера, то он ощущает себя намного счастливее в семейных отношениях. А благодаря этому мужчина и делает в этих отношениях все то, что женщина от него хочет. Таким образом, признание чувства юмора партнёра - ещё одна стратегия помимо вкусных обедов и комплиментов по поводу физической силы и привлекательности, которые настраивают мужчин на безупречную службу своим женщинам.
Авторы исследования пытались понять, какую роль юмор играет в долгосрочных отношениях. Люди ценят развитое чувство юмора у потенциальных партнеров, ведь в период ухаживания он является индикатором определённых психологических особенностей, романтического интереса, схожих ценностей и целей в жизни. Но функции чувства юмора в уже сложившихся парах уделялось меньше времени.
В сферу внимания исследователей попали 149 пар, проживших вместе, в среднем 7 лет. Мужчины рассказывали больше шуток, чем женщины, они оценивали качество своих шуток выше. Однако гендерных различий в частоте смеха над шутками партнеров не было. И если женщина признавала превосходство чувства юмора своего партнера, то тот чувствовал себя намного более счастливым. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Силезии
ЗОЖ
высшее учебное заведение, расположенное в столице Силезского воеводства в Польше
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