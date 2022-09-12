Опасность молочных коктейлей по версии диетолога
Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасны популярные молочные коктейли. Оказывается, они содержат огромную дозу сахара, что грозит инфарктами и ожирением.
Калорийность популярных молочных коктейлей очень высока. В среднестатистическом коктейле 5 ложек сахара, и частое их употребление может привести к появлению лишних килограмм. А лишний вес - это не только увеличение объёма талии и не самые популярные эстетические пропорции. В организме такого человека вырастает резистентность к инсулину, что увеличивает риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых патологий.
Соломатина в интервью ura.ru поведала, что помимо высокой калорийности данные коктейли содержат большую дозу сиропа. Они плохо перевариваются, и человек получает значительно больше сахара, чем ему нужно для восполнения запасов энергии. Из-за регулярного употребления молочных коктейлей возникает цепная реакция, от которой нарушается здоровье кровеносных сосудов, могут возникать инсульты и инфаркты.
Если же вы никак не можете обойтись без молочных коктейлей, то хотя бы употребляйте их по отдельности, а не в качестве средства для запивки другой пищи. В целом, такие напитки лучше поглощать как можно реже. Обыкновенная вода содержит ноль калорий, не несет никакого вреда для здоровья и всегда полезна, конечно, также в умеренных количествах. В воду можно добавлять лимон, кокос, другие фрукты и овощи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии
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