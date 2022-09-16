Стакан молока каждый день защитит от диабета
Ежедневное употребление молока и йогурта способно предотвратить развитие диабета второго типа. К такому выводу пришли исследователи из Италии.
Исследование показывает, что ежедневный стакан молока и порция йогурта предотвращают диабет второго типа - одно из наиболее распространённых метаболических расстройств на нашей планете, связанных с лишней массой тела и низкой физической подвижностью. То же самое исследование показало, что избыточное увлечение красным переработанным мясом и даже более полезным белым мясом увеличивает риск развития диабета.
Исследователи из Италии рекомендуют рыбу и яйца в качестве намного более полезной альтернативы мясу. Свои итоги они подвели на фоне нового роста популярности молочных продуктов. При этом эксперты подчеркивают, что цельное или жирное молоко, масло и сыр имеют много калорий и насыщенных жиров, а это представляет опасность для здоровья. Традиционно для снижения риска диабета врачи рекомендуют пищу растительного происхождения, включая фрукты и овощи, нежирное молоко, а также цельнозерновые продукты.
Но ученые из Университета Неаполя полагают, что далеко не все источники животных белков представляет одинаковую питательную ценность. И ныне существующие рекомендации необходимо обновить, чтобы люди легче выбирали полезные для своего здоровья продукты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Неаполя
ЗОЖ
университет в Неаполе, один из старейших в мире. Основан 5 июня 1224 года при короле Фридрихе II как образовательный центр Сицилийского королевства.
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