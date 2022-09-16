Картошки надо есть как можно меньше

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Картошки надо есть как можно меньше

Многие молодые люди сегодня неосознанно движутся навстречу диабету, поскольку употребляют в три раза больше углеводов, чем это необходимо. Речь о таких продуктах, как картофель и хлеб. 

Учёные из Университета де Монфор полагают, что ныне существующие рекомендации по сбалансированному питанию необходимо пересмотреть. Сейчас в этих рекомендациях говорится о том, что на долю углеводов вроде картофеля, хлеба и риса, должно приходиться чуть более трети от той пищи, которую мы употребляем. Но учёные считают, что если следовать этому совету, можно довольно быстро дойти до диабета второго типа. 

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По их мнению, хлеб и картофель должны составлять не более 10% рациона человека. Чем меньше мы едим крахмалосодержащих продуктов, тем ниже риск появления лишнего веса, особенно если углеводами увлекаются люди, которые не слишком физически активны. Именно лишний вес и низкая физическая активность - причины диабета второго типа. Только в США около 30 млн человек страдают различными формами диабета, а в России это количество приближается к 10 млн. 

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Крахмалосодержащие продукты питания, как правило очень калорийны. Если снизить их содержание в рационе до 10%, то можно не только похудеть, но и стабилизировать уровень сахара в крови. Тем самым угроза диабета просто исчезнет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет де Монфор

ЗОЖ

государственный университет в городе Лестер, Англия.

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