Картошки надо есть как можно меньше
Многие молодые люди сегодня неосознанно движутся навстречу диабету, поскольку употребляют в три раза больше углеводов, чем это необходимо. Речь о таких продуктах, как картофель и хлеб.
Учёные из Университета де Монфор полагают, что ныне существующие рекомендации по сбалансированному питанию необходимо пересмотреть. Сейчас в этих рекомендациях говорится о том, что на долю углеводов вроде картофеля, хлеба и риса, должно приходиться чуть более трети от той пищи, которую мы употребляем. Но учёные считают, что если следовать этому совету, можно довольно быстро дойти до диабета второго типа.
По их мнению, хлеб и картофель должны составлять не более 10% рациона человека. Чем меньше мы едим крахмалосодержащих продуктов, тем ниже риск появления лишнего веса, особенно если углеводами увлекаются люди, которые не слишком физически активны. Именно лишний вес и низкая физическая активность - причины диабета второго типа. Только в США около 30 млн человек страдают различными формами диабета, а в России это количество приближается к 10 млн.
Крахмалосодержащие продукты питания, как правило очень калорийны. Если снизить их содержание в рационе до 10%, то можно не только похудеть, но и стабилизировать уровень сахара в крови. Тем самым угроза диабета просто исчезнет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет де Монфор
ЗОЖ
государственный университет в городе Лестер, Англия.
Оставить комментарий