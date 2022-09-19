В холодное время года возникает неконтролируемое переедание: врач

«С понижением температуры человеку часто хочется больше есть, что приводит к набору веса», - сообщила , беседуя с «Газетой.Ru», Анна Шутова.

«Низкий уровень витамина Д ассоциирован с нестабильным настроением, эмоциональными перееданиями, и как следствие, набором веса», - объяснила Шутова.

«Перекусы между приемами пищи стимулируют постоянную выработку желудочного сока, что делает нас все время голодными, толкая на переедание. Обязательно завтракайте полноценно, не на бегу. Режим питания должен быть трехразовым с возможным одним перекусом (строго не углеводным)», - поделилась рекомендацией медик