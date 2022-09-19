«Ведут к ожирению и диабету»: врач назвал вредные утром каши

«Каши – один из самых популярных видов завтрака для детей и взрослых. Однако не все из них полезны для здоровья», - заметил врач-диетолог в беседе с News.ru.

«Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии», - предостерег эксперт.