Учёные раскрыли тайну женского сквирта
Исследователям из Японии удалось выяснить, что именно выделяется при так называемой женской эякуляции. Оказывается, это просто разбавленная моча.
Женский сквирт представляет собой феномен, который сбивал с толку экспертов на протяжении веков если не тысячелетий. Если мужская эякуляция хорошо понятна, так как в семени содержатся необходимые для оплодотворения женщины сперматозоиды, то что выделяется порой из женских половых органов в момент оргазма, оставалось загадкой. И вот японские ученые, наконец, ответили на один из самых больших вопросов, связанных с женским половым удовольствием.
Они установили, что выделяющаяся во время женской эякуляции жидкость образуется в мочевом пузыре. Теоретически это моча, но не полностью. Она также может содержать женский эякулят, как показал эксперимент. Во время исследования 5 женщин достигли оргазма в лаборатории, во время секса со своим половым партнёром или при мастурбации.
У всех добровольцев в возрасте от 30 до 50 отмечалась та самая женская эякуляция. Им в мочевой пузырь вводили раствор на водной основе синего цвета, что и позволяла отслеживать жидкость во время оргазма. Все вытекающие жидкости были синего цвета, что подтвердила выделение их из мочевого пузыря.
Однако там также оставались и следы женского эякулята - густого молочного вещества, которое выделяется в гораздо меньших количествах и отличается от смазывающей жидкости, выделяемой организмом для увлажнения влагалища перед сексом. Женский эякулят содержал простатспецифический антиген - белок, вырабатываемый мужским органом простатой размером с грецкий орех. У женщин простаты нет, но есть ткань под названием железа Скина, которое и выделяет это вещество. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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