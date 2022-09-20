Рыбий жир даёт защиту от COVID-19
Регулярное употребление рыбьего жира оказалось весьма эффективным в деле защиты от тяжелых последствий коронавируса. Этот вывод сделан исследователями из Великобритании.
Наблюдения более чем за 110 000 человек со средним возрастом в 55 лет показали, что рыбий жир в виде добавок даёт определённую защиту от тяжелых последствий коронавируса. Авторы исследования оценивали показатели госпитализаций и смертности из-за коронавируса на основе данных больниц, обновлённые к 30 сентября 2021 года. Также применялись и пропорциональные модели риска.
В общей сложности, 29 424 человека регулярно использовали добавки с рыбьим жиром. После учёта всех прочих возможных факторов было доказано, что употребление рыбьего жира неизменно связано со снижением риска госпитализаций и смертности из-за COVID-19. А вот какого-либо повышенного риска заражения коронавирусом из-за рыбьего жира отмечено не было.
Исследование пролило свет на биологические механизмы, которые определяют пользу рыбьего жира. Основным его ингредиентом являются полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, обладающие противовоспалительным свойством. Они ослабляют реакцию иммунной системы легких после бактериальных и вирусных инфекций, что крайне важно при коронавирусе, который как раз и характеризуется цитокиновыми штормами или бунтом иммунной системы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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