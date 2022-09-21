Высокоинтенсивные нагрузки не всегда полезнее
Немецкие учёные из Университета Дартмута установили, что интенсивные физические упражнения далеко не всегда укрепляют память, несмотря на имеющиеся научные доказательства. И самым упорным спортсменам бывает труднее вспоминать какие-то события, по сравнению с теми, кто занимается более умеренно.
В научной литературе существует большое количество сведений о том, что интенсивные тренировки укрепляют память и защищают интеллект. Однако новое исследование немецких учёных показало, что эти упражнения далеко не всегда полезны для человеческой памяти, если сравнивать их с более умеренными нагрузками. Так, практикующие средние по степени интенсивности тренировки люди часто имели более хорошую эпизодическая память, по сравнению с их ровесниками, которые более активно тренировались. Следовательно, эти люди лучше вспоминали различные конкретные события.
Но не всё так плохо для фанатов спортзалов. То же исследование показало, что регулярные интенсивные нагрузки улучшают пространственную память, то есть позволяют нам лучше запоминать те или иные адреса или места, такие люди не забудут о том, где они, к примеру, запарковали машину.
Полученные результаты оказались неожиданными для экспертов, ведь всегда считалось, что более интенсивные физические упражнения, как правило, приводят к укреплению памяти и общего функционала мозга. Нынешнее исследование показывает, что различные уровни физической активности могут влиять на разные части мозга, а это будет приводить и к самым разным последствиям для памяти и интеллекта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дартмутский колледж
ЗОЖ
частный исследовательский университет, один из старейших в США, входящий в элитную Лигу плюща
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