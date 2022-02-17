Физические упражнения сохраняют память пожилых людей
Новое исследование, проведенное психологами из Питтсбургского университета, объединило данные из десятков других работ, показав, что пожилые люди могут предотвратить ухудшение памяти, если будут регулярно упражняться.
Ведущий автор Сара Агджаян, аспирант в области клинической и биологической психологии, сообщила, что упражнения три раза в неделю в течение как минимум четырех месяцев помогут улучшить эпизодическую память.
Эпизодическая память хранит события, произошедшие в прошлом. Она одной из первых страдает с возрастом. Интенсивные упражнения, которые ускоряют сердечный ритм, могут быть наиболее эффективными для ее поддержания. Эксперименты на мышах показали, что такие упражнения улучшают память, но исследования, изучающие ту же связь у людей, оказались неоднозначными.
В поисках ясности команда изучила 1 279 исследований, оставив 36, соответствующих определенным критериям. По результатам анализа ученые обнаружили, что у пожилых людей упражнения действительно могут улучшить их память. Команда представила свои выводы в журнале Communications Medicine.
Ранее MedikForum рассказывал, как за месяц снизить высокий холестерин.
Сара Агджаян
Здоровье
Аспирант в области клинической и биологической психологии Питтсбургского университета
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