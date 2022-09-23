Можно ли есть рыбу во время беременности
Учёные из Бристольского университета пересмотрели ныне существующие рекомендации, которые предостерегают будущих мам от употребления в пищу рыбы. Считается, что в ней содержится большое количество ртути.
Нынешнее исследование объединило в себе анализ состояния здоровья более 4 100 будущих мам. Авторы обнаружили, что употребление в пищу любой разновидности рыбы безопасно, поскольку в организме рыб имеются питательные вещества, которые защищают человека от ртути. Отметим, что уже достаточно долгое время существует предположение об опасности рыбы для здоровья будущих мам, так как в этом продукте может содержаться много ртути.
Но также в течение некоторого время известно, что дети от женщин, которые употребляли рыбу во время беременности, имеют более крепкое зрение и развитые интеллектуальные способности. Именно поэтому с некоторых пор беременным рекомендовали не есть лишь определённые виды рыбы, которые могут содержать повышенный уровень ртути. Но из-за таких рекомендаций будущие мамы на всякий случай вовсе переставали есть рыбу.
И вот теперь доказано, что показатели ртути у женщин в период беременности, с высокой степенью вероятности, не окажут неблагоприятного воздействия на развитие ребёнка даже при активном употреблении рыбу. А вот если женщина рыбу есть не будет, то она не получит от этого продукта содержащиеся в нём питательные вещества, который как раз предохраняют малыша от воздействия ртути. То есть именно отказ от рыбы больше угрожает здоровью ребёнка в утробе матери, чем её употребление. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бристольский университет
ЗОЖ
в городе Бристоль (Великобритания) входит в группу «университетов из красного кирпича»
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