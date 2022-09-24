Врач Брыкин рассказал об ошибке при употреблении чеснока и лука

«Люди часто переедают лук и чеснок», - сказал Брыкин RT.

«Луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, язве, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», - сообщил диетолог.