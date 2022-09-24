Врач Брыкин рассказал об ошибке при употреблении чеснока и лука

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чеснок

По словам диетолога и нутрициолога Антона Брыкина, активное потребление чеснока и лука, считающихся полезными, может навредить организму.

В интервью специалиста была названа распространенная ошибка, допускаемая при употреблении чеснока и лука

«Люди часто переедают лук и чеснок», - сказал Брыкин RT.

Врач отметил, что эти пряные овощи обладают репутацией суперпродуктов со множеством полезных для здоровья свойств. Многим кажется: чем больше съесть полезной пищи, тем лучше. Но даже самые здоровые продукты должны употребиться умеренно и с учетом особенностей своего организма, своего здоровья.

Брыкин уточнил, в каких случаях лук и чеснок могут провоцировать ухудшение самочувствия.

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«Луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, язве, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», - сообщил диетолог.

Эксперт посоветовал тем,  кто не имеет противопоказаний, есть эти овощи в количестве максимум 100 граммов (за день), разделяя на приемы. 

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зеленый лук был назван врачом одним из самых полезных продуктов зимой.
Антон Брыкин
Антон Брыкин
ЗОЖ
врач, спортивный диетолог и нутрициолог
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