Боль в спине возникает как симптом в случае трех видов рака
Стойкая или необычная для человека боль в спине всегда должна обследоваться врачом, в некоторых случаях она возникает как симптом рака.
Боли в спине являются одной из самых распространенных в мире проблем со здоровьем. Их наиболее частыми причинами становятся травмы, перенапряжение из-за нагрузок и артрит. Таким образом, больная спина, даже мешая человеку вести нормальный образ жизни, не вызывает обычно опасений за свою жизнь – даже сильный дискомфорт со временем проходит и даже может не требовать специального лечения.
Но иногда боль в спине – это плохой знак: она возникает как предупреждение о разных видах рака.
Врачи подчеркивают, что важно обращать внимание на продолжительность такой боли.
«Если вы пытаетесь лечить свою больную спину дома, но обнаруживаете, что симптомы сохраняются в течение нескольких недель, вам следует обратиться к врачу общей практики», - такой совет дает пациентам британская Национальная служба здравоохранения.
Рак мочевого пузыря. Признаком рака мочевого пузыря – органа в нижней части живота, в котором хранится моча, – может быт боль в нижней части спины, это подтверждают данные Йельского университета. Чаще всего злокачественные опухоли растут в самых глубоких тканях мочевого пузыря, и боль в пояснице может указывать на уже запущенную форму рака.
«Если боль в спине сочетается с частым мочеиспусканием, кровью в моче и болезненностью во время мочеиспускания, следует как можно скорее обратиться к врачу».
Рак позвоночника. Рак спинного мозга и позвоночника также может быть причиной болей в спине (впрочем, как и доброкачественная опухоль). Клиника Майо констатирует, что боль в спине может с большой вероятностью оказаться симптомом рака позвоночника, если, помимо нее, у человека возникают онемение, слабость, нарушение координации в руках и ногах.
Рак легких. Еще один вид рака, который может вызывать боль в спине. Другие признаки заболевания включают кашель с кровью, постоянную одышку, продолжительные приступы кашля, которые усиливаются со временем, и кашель, который не проходит в течение двух или более недель.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие рака можно заподозрить по изменившемуся цвету мочи.
Оставить комментарий