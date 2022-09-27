Боль в спине возникает как симптом в случае трех видов рака

«Если вы пытаетесь лечить свою больную спину дома, но обнаруживаете, что симптомы сохраняются в течение нескольких недель, вам следует обратиться к врачу общей практики», - такой совет дает пациентам британская Национальная служба здравоохранения.

«Если боль в спине сочетается с частым мочеиспусканием, кровью в моче и болезненностью во время мочеиспускания, следует как можно скорее обратиться к врачу».