Врач Карасев назвал боль около пупка одним из признаков рака тонкой кишки

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боль в животе

Помимо болезненности в области пупка, при развитии рака тонкой кишки может ощущаться вздутие, напомнил онколог Иван Карасев, также указав на другие возможные признаки.

В своем блоге врач-онколог перечислил чаще всего встречающиеся признаки рака тонкой кишки. Одним из них Карасев назвал боль около пупка.

Медик порекомендовал обращать внимание на следующие симптомы.
  • Тошнота и рвота.
  • Вздутие живота.
  • Повторяющийся запор.
  • Периодическая диарея.
  • Боль в области пупка.
  • Следы крови в стуле.
Врач Карасев добавил, что данное заболевание тяготеет к тому, чтобы долго развиваться скрытно, его нередко диагностируют, когда опухоль уже существенно прогрессирует. Между тем,

«на начальных стадиях заболевания полное выздоровление достигается примерно в 80% случаев».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ночная потливость может иногда проявляться как симптом рака.
Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
Теги : симптомы рака, рак кишечника, Иван Карасев