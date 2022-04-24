Врач Карасев назвал боль около пупка одним из признаков рака тонкой кишки
Помимо болезненности в области пупка, при развитии рака тонкой кишки может ощущаться вздутие, напомнил онколог Иван Карасев, также указав на другие возможные признаки.
В своем блоге врач-онколог перечислил чаще всего встречающиеся признаки рака тонкой кишки. Одним из них Карасев назвал боль около пупка.
Медик порекомендовал обращать внимание на следующие симптомы.
- Тошнота и рвота.
- Вздутие живота.
- Повторяющийся запор.
- Периодическая диарея.
- Боль в области пупка.
- Следы крови в стуле.
«на начальных стадиях заболевания полное выздоровление достигается примерно в 80% случаев».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ночная потливость может иногда проявляться как симптом рака.
Иван Карасев
Здоровье
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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