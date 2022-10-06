Названы доступные продукты для омоложения кожи

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слива

Продлению молодости кожи способствует такой продукт как слива – ее употребление повышает уровень коллагена.

Слива названа врачами одним из лучших продуктов для поддержания гладкости и упругости кожи, благодаря чему дольше сохраняется ее моложавость – об этом сообщила «Лента.ру», ссылаяс на публикацию издания The Sun.

Распространенная и доступная по цене слива, констатируют медики, богата витамином С, благодаря которому повышается концетрация колагена – главного «белка молодости» для кожи.

«Фиолетовые плоды замедляют процесс старения и повышают в организме уровень коллагена, который обеспечивает прочность и эластичность кожи», - проинформировали медики.

Кроме того, в сливе много других важных  для эффекта омоложения веществ – витамина А, витамина Е. Насыщенная клетчаткой и влагой, она стимулирует перистальтику, способствует очищению кишечника, противостоит возникновению застойных процессов в нем – это тоже позитивно сказывается на состоянии кожи, помогает предотвращать воспаления, красноту.

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Также для сохранения кожи как можно дольше упругой и визуально молодой эксперты посоветовали употреблять в пищу куриные яйца. Еще одно доступное средство молодости – вода: достаточное питье препятствует появлению глубоких морщин.

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