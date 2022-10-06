Названы доступные продукты для омоложения кожи

«Фиолетовые плоды замедляют процесс старения и повышают в организме уровень коллагена, который обеспечивает прочность и эластичность кожи», - проинформировали медики.

Слива названа врачами одним из лучших продуктов для поддержания гладкости и упругости кожи, благодаря чему дольше сохраняется ее моложавость – об этом сообщила «Лента.ру», ссылаяс на публикацию издания The Sun.Распространенная и доступная по цене слива, констатируют медики, богата витамином С, благодаря которому повышается концетрация колагена – главного «белка молодости» для кожи.Кроме того, в сливе много других важных для эффекта омоложения веществ – витамина А, витамина Е. Насыщенная клетчаткой и влагой, она стимулирует перистальтику, способствует очищению кишечника, противостоит возникновению застойных процессов в нем – это тоже позитивно сказывается на состоянии кожи, помогает предотвращать воспаления, красноту.Также для сохранения кожи как можно дольше упругой и визуально молодой эксперты посоветовали употреблять в пищу куриные яйца. Еще одно доступное средство молодости – вода: достаточное питье препятствует появлению глубоких морщин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно содействуют очищению печени.