Средиземноморская диета не защитит от деменции
Хотя исследования доказали способность средиземноморской диеты приносить много пользы здоровью, от старческого слабоумия она не защитит. Такой вывод сделали исследователи из Швеции.
Учёные из Университета Лунда решили исследовать роль диеты в развитии деменции, а также способность различных типов питания обеспечивать защиту от старческого слабоумия. Были проанализированы данные по питанию около 28 000 жителей Швеции за 20-летний период. В начале наблюдения средний возраст участников составлял 58 лет, и ни у кого из них не была диагностирована какая-либо форма деменции. Они заполняли дневники питания, в которых отражалась частота приёма пищи и те продукты, которые они употребляли.
За 20 лет у 7% участников исследования диагностировали различные виды старческого слабоумия, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. Затем учёные изучали приверженность участников эксперимента различным типам питания, включая и средиземноморскую диету. Помимо этого, учитывался возраст, пол, уровень образования и образ жизни. Исследователи исключили тех участников, у кого деменцию выявили в течение первых 5 лет с момента начала наблюдения, так как в этом случае роль питания установить было нельзя.
После проверки всех данных учёные не обнаружили существенной связи между соблюдением диетических рекомендаций, включая и следование средиземноморской диете и снижением риска деменции от всех причин. Не найдено доказательств и того, что следование какому-либо рациону вообще влияет на наличие биомаркеров, связанных со старческим слабоумием. А значит, средиземноморская диета не даёт никакой дополнительной защиты от деменции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Университет Лунда
ЗОЖ
университет в городе Лунд на юге Швеции, основан в 1666 году, второй старейший университет в пределах нынешних границ Швеции
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