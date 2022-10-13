Средиземноморская диета не защитит от деменции

Учёные из Университета Лунда решили исследовать роль диеты в развитии деменции, а также способность различных типов питания обеспечивать защиту от старческого слабоумия. Были проанализированы данные по питанию около 28 000 жителей Швеции за 20-летний период. В начале наблюдения средний возраст участников составлял 58 лет, и ни у кого из них не была диагностирована какая-либо форма деменции. Они заполняли дневники питания, в которых отражалась частота приёма пищи и те продукты, которые они употребляли.За 20 лет у 7% участников исследования диагностировали различные виды старческого слабоумия, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. Затем учёные изучали приверженность участников эксперимента различным типам питания, включая и средиземноморскую диету. Помимо этого, учитывался возраст, пол, уровень образования и образ жизни. Исследователи исключили тех участников, у кого деменцию выявили в течение первых 5 лет с момента начала наблюдения, так как в этом случае роль питания установить было нельзя.После проверки всех данных учёные не обнаружили существенной связи между соблюдением диетических рекомендаций, включая и следование средиземноморской диете и снижением риска деменции от всех причин. Не найдено доказательств и того, что следование какому-либо рациону вообще влияет на наличие биомаркеров, связанных со старческим слабоумием. А значит, средиземноморская диета не даёт никакой дополнительной защиты от деменции. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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