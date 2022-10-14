5 лучших растительных источников холина

Холин является очень важным питательным веществом, в основном связанным с продуктами животного происхождения. Конечно, яичный желток — это продукт номер один по содержанию холина. Его список плюсов для здоровья включает улучшение здоровья мозга, когнитивного здоровья, поддержку нервной системы, функций печени, а также производство нейротрансмиттера ацетилхолина. Это особое соединение растворимо в воде и жизненно важно для различных функций организма. Без этого соединения в печени может накапливаться жир и холестерин, что способно привести к ее повреждению. Растительная пища также богата этим питательным веществом и может быть отличным дополнением к веганской диете.Орехи, будь то в цельном виде или в качестве маслянистой ореховой пасты, богаты растительным холином.Зеленые овощи богаты необходимыми витаминами и минералами, а также белком растительного происхождения, они содержат большое количество холина.Одним из лучших источников растительного белка и отличной альтернативой мясу является соя. Это особенно богатый источник белка для людей, которые являются строгими вегетарианцами или веганами. Тофу и соевое молоко также богаты холином и помогут вам выполнять суточные нормативы этому компоненту. Одна чашка соевого молока содержит около 81,7 мг холина.Учитывая количество белка и клетчатки, которые они обеспечивают, бобы являются отличным дополнением ко всем веганским и невеганским диетам, однако они также содержат большое количество холина.Помимо массы холина, киноа является источником полноценного белка, так как имеет полный аминокислотный профиль в качестве растительной пищи. Это очень полезно для веганов. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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