Диетолог назвал роковую ошибку желающих похудеть

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Диетолог назвал роковую ошибку желающих похудеть

Диетолог Наталья Нефёдова полагает, что резкое сокращение калорийности - это самая большая ошибка, которую только могут допустить сидящие на диете люди. Снижать количество калорий нужно очень осторожно. 

В интервью радио Sputnik диетолог Наталья Нефёдова рассказала о том, какие ошибки наиболее часто совершают люди, желающие похудеть. Одной из самых распространённых и самых тяжелых ошибок является резкое снижение количества калорий в рационе. Фактически тем самым человек переводит свой организм в режим голода, при котором тело начинает запасаться любыми источниками пищи про запас, поскольку обмен веществ замедляется. А значит, что бы мы ни съели, тело обязательно попытается калории сохранить.

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Кроме того, уменьшаются и затраты энергии. Всё это приводит к тому, что вес не сокращается, а как бы останавливается. Но стоит только немного увеличить калорийность, и весы снова начнут показывать заметную прибавку. Поэтому переходить на экстремальные диеты и голодание не стоит, нужно лишь плавно снижать калорийность. Естественно, вы не сможете похудеть, если сниженная калорийность не будет сочетаться с интенсивными физическими нагрузками.

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В рацион, по словам эксперта, обязательно нужно включать побольше продуктов с клетчаткой, витаминами, минералами и веществами. А всего это очень много во фруктах и овощах. Многие эксперты рекомендуют каждый день получать не менее 5 порций фруктов и овощей в том или ином виде, как в натуральном, так и в качестве гарнира или ингредиентов для салатов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Наталья Нефедова
Наталья Нефедова
ЗОЖ
Врач-диетолог, нутрициолог
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