Названы самые опасные сладкие конфеты

Чем слаще конфеты, и чем больше в них ненатуральных компонентов, тем больший вред они представляют для здоровья человека, как полагает диетолог и нутрициолог Дарья Русакова. Поэтому, когда вы приходите в магазин покупать конфеты, нужно очень тщательно следить за их составом, указанным на упаковке. Многие производители подобной продукции стараются публиковать эту информацию микроскопическим текстом, и невооружённым глазом её прочесть невозможно. Вот почему следует носить с собой увеличительное стекло или установить соответствующую программу на смартфон.Особый вред представляют красители, которые довольно часто добавляют в кондитерские изделия для придания им более привлекательного внешнего вида. Также плохо, если в конфеты добавляется слишком большой объём сахара. Не будет ничего полезного и от ароматизаторов.Русакова в интервью Ura.ru подчеркнула, что слишком сладкие конфеты приносят вред в любом случае, особенно если мы употребляем их в большом количестве. А вот если вместо натурального сахара применяются его заменители вроде стевии или фруктозы, то это для здоровья более щадящий вариант. При покупке шоколадных конфет лучше выбирать те, что имеют повышенное содержание какао-бобов. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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