Что помогает при диабете: продукты с магнием улучшают чувствительность к инсулину

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арахис

Медики констатируют, что употребление в пищу продуктов, богатых магнием, способно улучшить  переработку организмом глюкозы.

При заболевании диабетом главной проблемой становится слишком высокий уровень сахара или глюкозы в крови, что, в свою очередь, повышает риски развития разных патологий, включая болезни сердца и почечную недостаточность. Поэтому диабетикам важно знать, что помогает контролировать уровень сахара в крови и не допускать его всплесков.

Врач-терапевт Светлана Никитина заметила в беседе с «МндикФорум», что в этом могут помочь определенные продукты. По словам специалиста, определенные микроэлементы позитивно влияют на чувствительность клеток к гормону инсулину, благодаря чему улучшается естественный контроль содержания сахара в крови.

Одним из таких микроэлементов является магний.

Инсулин – это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. В организме он играет роль доставщика сахара к клеткам: благодаря инсулину сахар, поступающий в кров после приема пищи, распределяется по клеткам тела и используется для выработки энергии. Когда клетки не реагируют на инсулин (что обычно происходит при диабете 2 типа), концентрация сахара в крови резко увеличивается.

Белковый рацион не улучшает чувствительность к инсулину


По словам Светланы Никитиной, имеющиеся исследовательские данные говорят, что магний улучшает чувствительность к инсулину и переработку глюкозы клетками, а также помогает уменьшать воспаление, ассоциированное с гипергликемией.

Занятия спортом улучшают чувствительность мышц к инсулину не у всех


«Исследования показали, что магний оказывает положительное влияние на активность рецепторов инсулина и чувствительность к инсулину при диабете 2 типа»».

Медик посоветовала с этой целью включать в рацион продукты, богатые этим веществом.
  • Семена тыквы
  • Семена чиа
  • Миндаль
  • Шпинат
  • Кешью
  • Арахис
  • Соевое молоко
  • Черные бобы
  • Темный шоколад и какао.
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