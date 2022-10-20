Что помогает при диабете: продукты с магнием улучшают чувствительность к инсулину

«Исследования показали, что магний оказывает положительное влияние на активность рецепторов инсулина и чувствительность к инсулину при диабете 2 типа»».

Семена тыквы

Семена чиа

Миндаль

Шпинат

Кешью

Арахис

Соевое молоко

Черные бобы

Темный шоколад и какао.

При заболевании диабетом главной проблемой становится слишком высокий уровень сахара или глюкозы в крови, что, в свою очередь, повышает риски развития разных патологий, включая болезни сердца и почечную недостаточность. Поэтому диабетикам важно знать, что помогает контролировать уровень сахара в крови и не допускать его всплесков.Врач-терапевт Светлана Никитина заметила в беседе с «МндикФорум», что в этом могут помочь определенные продукты. По словам специалиста, определенные микроэлементы позитивно влияют на чувствительность клеток к гормону инсулину, благодаря чему улучшается естественный контроль содержания сахара в крови.Одним из таких микроэлементов является магний.Инсулин – это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. В организме он играет роль доставщика сахара к клеткам: благодаря инсулину сахар, поступающий в кров после приема пищи, распределяется по клеткам тела и используется для выработки энергии. Когда клетки не реагируют на инсулин (что обычно происходит при диабете 2 типа), концентрация сахара в крови резко увеличивается.По словам Светланы Никитиной, имеющиеся исследовательские данные говорят, что магний улучшает чувствительность к инсулину и переработку глюкозы клетками, а также помогает уменьшать воспаление, ассоциированное с гипергликемией.Медик посоветовала с этой целью включать в рацион продукты, богатые этим веществом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда употребление льняного масла может вредить организму.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.