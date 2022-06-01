Инсулинорезистентность: врач назвал продукт, который может снизить риск диабета 2 типа
Инсулин и уровень сахара в крови — два основных термина, используемых при разговоре о диабете. Пациенты с этим заболеванием либо не могут вырабатывать гормон инсулин, либо не производят его в достаточном количестве, либо их инсулин просто неэффективен. Однако недостаток гормона приводит к накоплению глюкозы в крови, что повышает риск дальнейших осложнений.
Именно здесь черника помогает улучшить резистентность к инсулину и повысить чувствительность к инсулину.
Резистентность к инсулину указывает на то, что ваши мышцы, жир и печень не могут хорошо реагировать на гормон. Это означает, что ваши клетки не могут легко поглощать глюкозу из крови, в результате чего уровень сахара в крови резко возрастает.
"Несколько доклинических и клинических исследований показали, что черника может улучшить резистентность к инсулину. Более того, эти исследования проводились не только на животных моделях, но и на людях. Эти научные данные подтверждают утверждение о том, что закуска за 89 пенсов может оказывать антидиабетическое действие. Повышение чувствительности к инсулину «важно» для предотвращения развития диабета 2 типа", - сказала в интервью МежикФору диетолог Василиса Пономарёва.
Что касается содержания этой закуски, черника богата полифенолами, в том числе антоциановыми соединениями. Помимо «полезного» воздействия на чувствительность и резистентность к инсулину, ягода может помочь в управлении уровнем сахара в крови.
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