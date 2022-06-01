Инсулинорезистентность: врач назвал продукт, который может снизить риск диабета 2 типа

"Несколько доклинических и клинических исследований показали, что черника может улучшить резистентность к инсулину. Более того, эти исследования проводились не только на животных моделях, но и на людях. Эти научные данные подтверждают утверждение о том, что закуска за 89 пенсов может оказывать антидиабетическое действие. Повышение чувствительности к инсулину «важно» для предотвращения развития диабета 2 типа", - сказала в интервью МежикФору диетолог Василиса Пономарёва.