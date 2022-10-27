Врач назвал напитки, вызывающие рак

В холодное время года всем нам хочется согреться, в том числе, и с помощью различных горячих напитков. Но доктор Вялов призывает употреблять их без излишеств, поскольку при поглощении очень горячей жидкости в нашем организме может начаться процесс гибели клеток. И дело не в том, что кипяток ошпаривает полость рта. Само неприятное ощущение от очень горячего напитка свидетельствует о том, что в нашем организме происходит смерть клеток слизистой полости рта.А этот процесс в некоторых случаях может закончиться возникновением злокачественных новообразований. После гибели клеток происходит их восстановление, потом новая гибель, и клетки могут начать неконтролируемо делиться, что объясняется накапливанием в них ошибок. А именно это и является причиной онкологических заболеваний. Кроме того, горячие напитки, как уже было доказано, могут способствовать развитию и обострению гастритов, а также других нарушений в работе желудка.Необходимо подождать, пока ваш любимый чай или кофе несколько остынут, а не употреблять их обжигающе горячими. К примеру, достаточно дотронуться мизинцем до напитка, и если вам станет горячо, то это говорит о том, что все еще следует подождать. Это несколько средневековый способ оценки температуры напитка, который неплохо работает, как заявил доктор Вялов. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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