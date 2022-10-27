Физические нагрузки в состоянии похмелья опасны для сердца

«Может оказать негативное влияние на работу сердца», - приводит его слова Life.

В интервью нарколога-психиатра Казанцева прозвучало предупреждение об опасности для сердечной мышц физических нагрузок при похмелье. Врач заявил, что в таком состоянии противопоказаны спортивные тренировки, как и другая интенсивная физическая активность.Казанцев объяснил, что состояние похмелья тесно связано с обезвоженностью организма и сгущением крови. Физические нагрузки усиливают кровоток, и это может спровоцировать развитие опасных осложнений, включая внезапную остановку сердца, отметил он.Кроме того, после употребления большого количества алкоголя не нужно посещать сауну: это тоже может негативно влиять на функционирование сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляющим алкоголь людям нужно с осторожностью принимать статины.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.