Физические нагрузки в состоянии похмелья опасны для сердца

116 Фото: https://unsplash.com/photos/hSB2HmJYaTo
бег по лестнице

Нарколог Алексей Казанцев: спорт в состоянии похмелья чреват остановкой сердца.

В интервью нарколога-психиатра Казанцева прозвучало предупреждение об опасности для сердечной мышц физических нагрузок при похмелье. Врач заявил, что в таком состоянии противопоказаны спортивные тренировки, как и другая интенсивная физическая активность.

«Может оказать негативное влияние на работу сердца», - приводит его слова Life.

Казанцев объяснил, что состояние похмелья тесно связано с обезвоженностью организма и сгущением крови. Физические нагрузки усиливают кровоток, и это может спровоцировать развитие опасных осложнений, включая внезапную остановку сердца, отметил он.

30 минут фитнеса достаточно для изменения тканей сердца


Кроме того, после употребления большого количества алкоголя не нужно посещать сауну: это тоже может   негативно влиять на функционирование сердца.

Марафон не увеличивает риск остановки сердца


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляющим алкоголь людям нужно с осторожностьюпринимать статины.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Казанцев
Алексей Казанцев
ЗОЖ
врач нарколог-психиатр
Читать MedikForum.ru в
Нарколог назвал способ определить наличие зависимости от спиртного
Нарколог назвал самый быстрый способ избавиться от похмелья
Употребление спиртного в жару создает проблемы с сердцем: врач
Теги : похмелье, физические нагрузки, Алексей Казанцев
Курение у женщин способствует раннему климаксу
Нужны ли нам мультивитамины
Тяга к мучному и сладкому у мужчин может говорить о нехватке секса