4 тренировки для снижения болей в спине

Определенные физические нагрузки, оказывающие сильное давление на позвоночник, вредны для спины, например, поднятие тяжестей. Не делайте никаких упражнений, которые могут усилить боль. Такие тренировки, как становая тяга, приседания со спиной и жим над головой в целом хороши, но не рекомендуются людям с проблемами спины. А все, что декомпрессирует позвоночник, может помочь при болях в спине. Аквааэробика снимает силу тяжести с позвоночника во время движения. Также может помочь висение на перекладине. Попросите кого-нибудь потянуть вас за ноги, пока вы держитесь за что-то.Классическое упражнение может снять напряжение с позвоночника. По мере того, как ваши мышцы становятся сильнее, укрепляется и спина, что также поможет избавиться от боли. Планка — идеальное упражнение для укрепления мышц спины. Она также отлично работает над вашим прессом и укреплением мышц кора, что поможет равномерно распределить вес в верхней части тела и уменьшить боль в спине. Приятный плюс планки в том, что вы можете просто делать ее дома без помощи тренеров или тренажерного зала.Пришло из йоги, укрепляет корпус и силу ягодичных мышц. Обе эти мышцы поддерживают вашу спину, и важно, чтобы вы работали над ними, особенно если испытываете постоянную боль в спине. Многие эксперты по фитнесу и лечебной физкультуре уделяют внимание этой конкретной тренировке.Укрепят основу позвоночника. Ваши ягодичные мышцы и мышцы таза действительно получат пользу от тренировок с наклонами. Это упражнение очень простое, но одинаково эффективное, особенно для людей с болями в спине. Сосредоточьтесь на ягодицах и тазе, которые являются основой спинного мозга. Когда эти два элемента сильны, ваш позвоночник автоматически восстановит свою силу. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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