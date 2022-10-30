Морковка не делает зрение лучше

«Морковь, известная высоким содержанием витамина А, никак не влияет на улучшение зрения – это миф, родившийся во время Второй мировой войны», - сказал специалист, беседуя с «Газетой.Ru».

«Витамин А усваивается с жиром: салат с масляной заправкой или бутерброд из постной рыбы с тертой морковью полезнее, чем свежий корнеплод. Но сама по себе морковь не лечит близорукость», - констатировал эксперт.

В интервью медик рассказал, что морковка является очень богатым источником бета-каротина, который, попадая в организм, превращается в витамин А. Считается, что данный витамин является одним из лучших питательных веществ с позитивным действием на органы зрения. Но Андрей Королев отметил: несмотря на это, поедание морковки не сделает зрение лучше.Королев добавил, что с получением витамина А связана выработка организмом белков, которые повышают зрительную чувствительность. В свою очередь, при его слишком низком уровне может развиться «ночная слепота». Употребление морковки может повысить концентрацию полезного вещества, но эффект улучшения зрения при этом возможен только если у человека был дефицит витамина А. Такой дефицит, подчеркнул врач, является крайне редким явлением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие белковые продукты нужно употреблять на завтрак.

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