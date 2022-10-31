Женщинам-начальницам не нужно понижать голос ради авторитета

Американские учёные привлекли 200 человек из США и других стран мира, которых попросили выслушать образцы голоса 12 руководителей крупнейших американских корпораций, включая Джеффа Безоса из Amazon и Тима Кука из Apple. Каждый голос изменялся на компьютере, его делали либо более низким, либо более высоким, либо средним по тональности. Имена гендиректоров участникам эксперимента не раскрывались.В результате, более низкие по звучанию голоса воспринимались как более достоверные, но того же самого не было в отношении более низких женских голосов. Для лидеров мужчин модель большей авторитетности при низком грубом голосе подтвердилась. А вот женщинам она никак не помогала и практически не прослеживалась. Людей не слишком сильно волновало, какой именно голос был у гендиректора женского пола.Следовательно, поставлено под сомнение множество более старых по времени исследований, которые говорили, что люди всегда воспринимают более низкий голос, как способный к лидерству. Причины, по которой это неверно для женщин, связаны с различными ожиданиями от руководства. Так, от мужчин ждут доминирующего лидерства, а от женщин - общественного. То есть мужчины должны демонстрировать настойчивость и агрессивность, а женщины - заботу о подчиненных, готовность сочувствовать и быть добрыми. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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