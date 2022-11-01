Доступные бананы помогают укрепить нервную систему
По словам диетолога Светланы Лисициной, бананы могут оказывать действие, сопоставимое с эффектом антидепрессантов.
Бананы являются доступным для россиян продуктом, и поедая их, можно укрепить нервную систему, добиться стабилизации или улучшения настроения, сна, памяти. Светлана Лисицина рассказала в интервью, что бананы содержат аминокислоту триптофан, благодаря чему и действуют как антидепрессант. Попадая в организм, триптофан превращается в серотонин, так называемый «гормон радости».
Зимой употреблять бананы при отсутствии индивидуальных противопоказаний очень полезно.
«Употребление бананов помогает снизить стресс и увеличить устойчивость организма к нервным переутомлениям благодаря магнию, который есть в составе фрукта», - отметила Лисицина, беседуя с «Газетой.ру».
Специалист добавила, что в составе бананов присутствует витамин В6, при этом уровень вещества весьма высок. Его получение важно для хорошей работы нервной системы, подчеркнула медик.
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Светлана Лисицина
ЗОЖ
врач-диетолог
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