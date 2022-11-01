Доступные бананы помогают укрепить нервную систему

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бананы

По словам диетолога Светланы Лисициной, бананы могут оказывать действие, сопоставимое с эффектом антидепрессантов.

Бананы являются доступным для россиян продуктом, и поедая их, можно укрепить нервную систему, добиться стабилизации или улучшения настроения, сна, памяти. Светлана Лисицина рассказала в интервью, что бананы содержат аминокислоту триптофан, благодаря чему и действуют как  антидепрессант. Попадая в организм, триптофан превращается в серотонин, так называемый «гормон радости».

Зимой употреблять бананы при отсутствии индивидуальных противопоказаний очень полезно.

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«Употребление бананов помогает снизить стресс и увеличить устойчивость организма к нервным переутомлениям благодаря магнию, который есть в составе фрукта», - отметила Лисицина, беседуя с «Газетой.ру».

Специалист добавила, что в составе бананов присутствует витамин В6, при этом уровень вещества весьма высок. Его получение важно для хорошей работы нервной системы, подчеркнула медик.

При каких нарушениях могут помочь бананы


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Светлана Лисицина
Светлана Лисицина
ЗОЖ
врач-диетолог
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