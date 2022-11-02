Врач назвала допустимое для гипертоников количество кофе

«Кофе можно пить как гипотоникам, так и гипертоникам, но в умеренных количествах», - заявила терапевт Каневская изданию «Клопс».

«Две, может, три чашки в день не навредят».

В интервью врача прозвучало пояснение о том, почему гипертоники не должны бояться кофе. Многие остерегаются его приема из-за способности бодрящего напитка повышать артериальное давление. Каневская отметила, что данный эффект связан с влиянием кофеина на сосуды: под воздействием этого природного стимулятора они могут сокращаться, что и вызывает рост АД. Но такое повышение носит лишь кратковременный характер и не является критичным.В свою очередь, кофе дает мочегонный эффект, благодаря которому кровяное давление снижается.Специалист уточнила, что если кровяное давление человека остается достаточно стабильным, то несколько чашек напитка отлично впишутся в рацион:Терапевт напомнила, что кофе не должен содержать добавок, которые «утяжеляют» напиток, делая его слишком калорийным. В него не следует класть сахар, сироп, мед и другие подсластители – организм быстро привыкает к натуральному вкусу напитка. Немного молока или сливок сделают его вкус мягче, но сливки не должны быть очень жирными.Ранее портал MedikForum.ru писал о тех изменениях , которые должны произойти в рационе людей после 40 лет.

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