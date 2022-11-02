Диетолог назвала необходимые изменения в рационе людей после 40 лет

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блюдо на столе

Рацион питания в возрасте после 40 лет должен меняться: диетолог Мансурова.

По словам диетолога Ирины Мансуровой, людям, достигшим возраста 40-летия, необходимо качественно и количественно менять свое ежедневное меню, чтобы избежать набора веса и многих проблем со здоровьем.

В интервью «АиФ» диетолог Мансурова отметила, что пищевые привычки оказывают значительное влияние на состояние организма:

«Культура пищевого потребления имеет особо сильное влияние на клетки и ткани человеческого тела. В сравнении с ней даже генетика второстепенна».

Специалист уточнила, что скорость метаболизма, присущего организму, снижается с возрастом, и данное обстоятельство влияет на появление лишних жироотложений, избыточного веса. Если в возрасте после 40 лет человек ест как десять лет назад, при этом ведет малоподвижный образ жизни, он с большой вероятностью прибавит в весе.

«После рубежа в 40 лет у мужчин снижается выработка тестостерона, у женщин может начаться менопауза. На этом фоне обменные процессы еще больше замедляются», - предупредила диетолог.

Ирина Мансурова порекомендовала людям этого возраста уменьшать калорийность повседневного рациона. Мужчинам лучше не употреблять более 1800 ккал в течение дни, женщинам – более 1300 ккал.

Кроме того, подчеркнула диетолог, важно употреблять достаточно воды.

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Еще один совет специалиста: в рацион нужно обязательно вводить продукты, стимулирующие рост полезной кишечной микрофлоры. Врач объяснила, что бактериальный состав претерпевает «возрастное» изменение – в нем снижается концентрация полезных микроорганизмов (бифидобактерии, лактобациллы, анаэробы). В связи с этим ослабевает способность организма сопротивляться инфекциям.

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«Из-за таких изменений стоит добавить про- и пребиотики, а также продукты ферментации, к примеру квашеную капусту», - порекомендовала врач.

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Ирина Мансурова
Ирина Мансурова
ЗОЖ
диетолог-нутрициолог, онкопсихолог
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