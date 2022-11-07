Определенная обработка продуктов ведет к образованию канцерогенного акриламида

«Исследования показали, что чрезмерное нагревание может привести к образованию акриламида – канцерогена, который способен повредить ДНК и повысить риск рака . Этот канцероген, к примеру, формируется при перегреве крахмалистых продуктов, включая картофель, рис, хлопья, тосты», - рассказала в интервью спортивный врач Наталья Комова.

«Жарка, запекание, поджаривание могут вызвать формирование канцерогена в еде», - предупредила Комова.

Картофельные чипсы.

Картошка фри.

Хлеб.

Печенье, бисквиты и крекеры.

Чернослив.

Маслины.

Кофе и некоторые фруктовые соки.

Кукурузные и отрубные хлопья.

Шоколад.

Злоупотребление определенными продуктами повышает риск рака. Такой риск, в частности, исследователи связывают с продуктами, которые проходят очень сильную тепловую обработку, жарку.По словам Комовой, акриламид является компонентом красителей, пластмасс. В пище он возникает, когда продукты, содержащие определенную аминокислоту, нагревают до высокой температуры, выше 140 градусов. Как правило, эта реакция приводит к потемнению пищи.Врач перечислила продукты, которые могут содержать канцерогенный акриламид.Специалист посоветовала есть вареную пищу, избегать обжарки продуктов до образования темной хрустящей корочки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были перечислены вредные для почек продукты

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