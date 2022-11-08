«Никакая растительная пища не может служить полноценной заменой животной, даже если по химическому составу у нее якобы окажутся преимущества», - отметила специалист, беседуя с «Газетой.Ru».

«Чтобы получить суточную норму кальция из шпината или брокколи нужно будет съесть несколько килограммов», – заявила Коробкина.

По словам Коробкиной, люди нередко принимают решение отказаться от мяса, не осознавая возможных последствий рациона, из которого исключаются животные продукты.Коробкина высказала мнение, что отказ от животных продуктов может быть опасен для здоровья, поскольку именно в их составе лучше усваиваются важные микроэлементы, витамины и минералы. В частности, небезоппасен отказ от молочных продуктов. Они являются источником кальция, который также содержится в растительных продуктах. Но сколько последних нужно для этого съесть?Кроме того, молочные продукты обеспечивают организм аминокислотами, включая незаменимые.Что касается мяса, оно является лучшим с точки зрения биологической доступности железа и витаминов группы В. Недостаток железа чреват развитием железодефицитной анемии и снижением иммунитета, дефицит витаминов В – развитием неврологических нарушений, сокращением эритроцитов в крови, подверженностью болезням сердца и мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие россияне с приближение зимы могут пострадать от циклонической депрессии

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