Психолог Кузьмина предупредила о развитии циклонической депрессии

«Метеозависимые ощущают циклоническую депрессию особенно сильно», - отметила Кузьмина, беседуя с Лайфом.

Употреблять продукты с триптофаном и серотонином (в частности, бананы, индейку, сыр).

Придерживаться стабильного режима дня.

Достаточно отдыхать.

Прогуливаться на свежем воздухе.

Спать по 8 часов в сутки.

В интервью нейропсихолога Алевтины Кузьминой прозвучало пояснение, что циклоническая депрессия тесно связана с сокращением светового дня и с более интенсивной выработкой мелатонина, так называемого гормона сна. Таким образом, поддаваясь этому состоянию, возникающему с наступлением зимы, люди испытывают повышенную сонливость, с трудом поднимаются утром с постели, их концентрация становится хуже, снижается рабочая производительность.Психолог предупредила, что в этом состоянии может ощущаться эмоциональная подавленность. Но в то же время циклоническая депрессия – это не заболевание, каковым, например, является обычная депрессия. Скорректировать состояние вполне возможно самостоятельно.Что следует предпринять для поддержания психоэмоционального здоровья в этот непростой период?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на дефицит витамина D.

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