Нутрициолог Зубарева назвала вредные для поедания перед сном продукты

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перекус

Вопреки распространенным советам нутрициолог Наталья Зубарева не рекомендует есть перед сном кисломолочные продукты.

Специалист рассказала в интервью, от каких продуктов нужно воздерживаться перед сном, чтобы сохранить хорошее здоровье и стройную фигуру. В частности, вредным для поедания в поздние часы является животный белок. Зубарева объяснила, что его усвоение является длительным процессом, поэтому съеденный перед сном кусок мяса может ухудшить его качество и поспособствовать пробуждению утром в разбитом состоянии.

Эксперт подчеркнула: на ночь не должны употребляться продукты, серьезно увеличивающие нагрузку на ЖКТ – организм в это время суток должен отдыхать, иметь возможность для восстановления.

«Жирное, копченое, жареное дает серьезную нагрузку на желудок, желчный пузырь и печень»,- предупредила Зубарева, беседуя с Газетой.Ru.

Также нутрициолог порекомендовала не есть на сон грядущий фрукты и ягоды, включая те, что имеют низкий гликемический индекс. Наталья Зубарева заявила о риске брожения в кишечнике, возникновения колик, вздутия и несвоевременном пробуждении из-за них.

Кисломолочные продукты эксперт тоже считает неподходящими для поедания перед сном. По словам Зубаревой «кисломолочка» обладает высоким инсулиновым индексом, что может заставить поджелудочную железу вырабатывать инсулин, что способствует развитию инсулинорезистентности, а также отложению жировых запасов.

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Помимо этого, нутрициолог порекомендовала не есть на ночь сладкое, не употреблять алкоголь.

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Наталья Зубарева
Наталья Зубарева
ЗОЖ
нутрициолог, основательница клиники
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