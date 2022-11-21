Медик объяснил негативное действие алкоголя на фигуру
Набор веса является одним из последствий регулярного употребления алкоголя, предупреждают специалисты.
В интервью нарколога Валентина Скрябина были перечислены негативные эффекты от приема алкоголя в отношении веса и фигуры. Медик констатировал, что использование спиртного для расслабления после работы или как своеобразного антидепрессанта может поспособствовать появлению избыточного жироотложения.
Скрябин отметил, что алкоголь не содержит нужных организму полезных веществ, но вместе с тем он является очень калорийным.
«Спиртные напитки весьма калорийны: один грамм этанола содержит около 7 килокалорий», - сказал эксперт «Ленте.ру».
Медик предупредил, что эти «пустые» калории, не подкрепленные полезными питательными веществами, действуют на организм как активаторы голода.
«Спиртные напитки воздействуют на «тормозной» медиатор нервной системы и ослабляют желание не переедать – это приводит к увеличению массы тела», - предостерег Скрябин.
Он добавил, что привычное употребление алкоголя может спровоцировать возникновение такой проблемы как дефицит питательных веществ в организме, с которым тесно связано развитие анемии, выпадение волос, эндокринные и другие нарушения.
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Валентин Скрябин
ЗОЖ
психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии
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