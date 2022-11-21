Медик объяснил негативное действие алкоголя на фигуру

«Спиртные напитки весьма калорийны: один грамм этанола содержит около 7 килокалорий», - сказал эксперт «Ленте.ру».

«Спиртные напитки воздействуют на «тормозной» медиатор нервной системы и ослабляют желание не переедать – это приводит к увеличению массы тела», - предостерег Скрябин.

В интервью нарколога Валентина Скрябина были перечислены негативные эффекты от приема алкоголя в отношении веса и фигуры. Медик констатировал, что использование спиртного для расслабления после работы или как своеобразного антидепрессанта может поспособствовать появлению избыточного жироотложения.Скрябин отметил, что алкоголь не содержит нужных организму полезных веществ, но вместе с тем он является очень калорийным.Медик предупредил, что эти «пустые» калории, не подкрепленные полезными питательными веществами, действуют на организм как активаторы голода.Он добавил, что привычное употребление алкоголя может спровоцировать возникновение такой проблемы как дефицит питательных веществ в организме, с которым тесно связано развитие анемии, выпадение волос, эндокринные и другие нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты разрушительно действуют на состояние печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.