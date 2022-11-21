Врач Ломова назвала разрушающие здоровье печени продукты
Для поддержания хорошего здоровья печени врач рекомендует отказаться не только от сахара, но также от чрезмерного поедания фруктов.
Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова отметила в интервью большое влияние, которое оказывает на состояние печени повседневный рацион человека.
«Для недопущения проблем с печенью важно исключить из рациона ряд вредных продуктов и наладить режим питания», - заявила специалист, беседуя с Лайфом.
Врач Ломова назвала разрушающие здоровье печени продукты. В «черный список», составленный специалистом, вошли
- сахар,
- употребляемые в большом количестве фрукты,
- фастфуд,
- насыщенные животным жиром продукты (в большом количестве),
- консервы,
- чрезмерная соль,
- жареные блюда.
Помимо этого, медик призвала контролировать количество употребляемого алкоголя.
«В результате частого приема алкоголя происходит воспаление клеток печени и их замена соединительными, то есть, происходит формирование фиброза печени, который, в свою очередь, может привести к циррозу», - констатировала гастроэнтеролог.
Валерия Ломова порекомендовала укреплять печени, употребляя здоровые продукты и не злоупотребляя количеством пищи за один прием. Привычку выпивать после пробуждения один-два стакана теплой воды врач назвала одной из самых полезных для здоровья печени.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как употребляемая человеком соль содействует появлению болезни сердца.
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Валерия Ломова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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