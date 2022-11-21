«Для недопущения проблем с печенью важно исключить из рациона ряд вредных продуктов и наладить режим питания», - заявила специалист, беседуя с Лайфом.

сахар,

употребляемые в большом количестве фрукты,

фастфуд,

насыщенные животным жиром продукты (в большом количестве),

консервы,

чрезмерная соль,

жареные блюда.

«В результате частого приема алкоголя происходит воспаление клеток печени и их замена соединительными, то есть, происходит формирование фиброза печени, который, в свою очередь, может привести к циррозу», - констатировала гастроэнтеролог.

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова отметила в интервью большое влияние, которое оказывает на состояние печени повседневный рацион человека.Врач Ломова назвала разрушающие здоровье печени продукты. В «черный список», составленный специалистом, вошлиМедик предупредила, что разрушать печень могут также неправильно употребляемые добавки, травяные сборы. Ломова посоветовала не использовать их без назначения врача.Помимо этого, медик призвала контролировать количество употребляемого алкоголя.Валерия Ломова порекомендовала укреплять печени, употребляя здоровые продукты и не злоупотребляя количеством пищи за один прием. Привычку выпивать после пробуждения один-два стакана теплой воды врач назвала одной из самых полезных для здоровья печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как употребляемая человеком соль содействует появлению болезни сердца.

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