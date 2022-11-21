Врач Ломова назвала разрушающие здоровье печени продукты

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пирожные

Для поддержания хорошего здоровья печени врач рекомендует отказаться не только от сахара, но также от чрезмерного поедания фруктов.

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова отметила в интервью большое влияние, которое оказывает на состояние печени повседневный рацион человека.

«Для недопущения проблем с печенью важно исключить из рациона ряд вредных продуктов и наладить режим питания», - заявила специалист, беседуя с Лайфом.

Врач Ломова назвала разрушающие здоровье печени продукты. В «черный список», составленный специалистом, вошли
  • сахар,
  • употребляемые в большом количестве фрукты,
  • фастфуд,
  • насыщенные животным жиром продукты (в большом количестве),
  • консервы,
  • чрезмерная соль,
  • жареные блюда.
Медик предупредила, что разрушать печень могут также неправильно употребляемые добавки, травяные сборы. Ломова посоветовала не использовать их без назначения врача.

Помимо этого, медик призвала контролировать количество употребляемого алкоголя.

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«В результате частого приема алкоголя происходит воспаление клеток печени и их замена соединительными, то есть, происходит формирование фиброза печени, который, в свою очередь, может привести к циррозу», - констатировала гастроэнтеролог.

Валерия Ломова порекомендовала укреплять печени, употребляя здоровые продукты и не злоупотребляя количеством пищи за один прием. Привычку выпивать после пробуждения один-два стакана теплой воды врач назвала одной из самых полезных для здоровья печени.

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Валерия Ломова
Валерия Ломова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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