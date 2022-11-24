Врач-диетолог рассказал, в каком случае полезны вино и пиво

«Пиво и вино полезны после тяжелых тренировок, эти напитки помогают организму быстрее восстановиться», - отметил Алиев.

Специалист сообщил о полезном эффекте пива и вина в том случае, когда организм человека восстанавливается после интенсивных физических нагрузок (например, после тяжелой спортивной тренировки).Также, добавил медик, пиво способствует защите органов дыхания от возбудителей инфекций. Что касается вина, его прием понижает уровень гормона стресса.В то же время Алиев подчеркнул: все сказанное относится к безалкогольным версиям напитков. Присутствие этилового спирта в них нивелирует ту пользу, которую они могут приносить здоровью. Токсины, выделяемые при его расщеплении, поражают нервную ткань, разрушительно воздействуют на печень, мозг и сердце.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы возможные проблемы со здоровьем из-а частого питья чая.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.