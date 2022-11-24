Врач Бинатова предупредила о возможных проблемах из-а частого питья чая

51 Фото: https://unsplash.com/photos/56p286_1c2w
кружка с напитком в руках

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно контролировать количество употребляемого чая,– таков один из советов врача.

Врач диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала в интервью, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-а частого питья чая. Медик напомнила, что напиток является богатым источником фтора, накопление которого ослабляет костную ткань и зубы. Особенно опасной в этом плане является привычка пить крепко заваренный чай.

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«Употребление крепкого чая в больших количествах провоцирует разрушение зубов и костей, развитие остеосклероза и остеопороза», - предупредила Бинатова, общаясь с «Газетой.Ru».

Также специалист обратила внимание на то, что пить много чая вредно, если имеются следующие проблемы:
  • нарушения сердечно-сосудистого характера
  • болезни печени,
  • почечные патологии,
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
  • расстройства психо-эмоциональной сферы.
«Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями в день можно употреблять не более 4-5 чашек чая», – поделилась Эльвина Бинатова.

Вдобавок медик сообщила, что содержащиеся в чае вещества (таннины) препятствуют усвоению железа. Людям с железодефицитной анемией или принимающим препараты железа, следует обсуждать с лечащим специалистом, можно ли им пить чай.

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Эльвина Бинатова
Эльвина Бинатова
ЗОЖ
эндокринолог, диетолог, врач высшей категории
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