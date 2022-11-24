Врач Бинатова предупредила о возможных проблемах из-а частого питья чая
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно контролировать количество употребляемого чая,– таков один из советов врача.
Врач диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала в интервью, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-а частого питья чая. Медик напомнила, что напиток является богатым источником фтора, накопление которого ослабляет костную ткань и зубы. Особенно опасной в этом плане является привычка пить крепко заваренный чай.
«Употребление крепкого чая в больших количествах провоцирует разрушение зубов и костей, развитие остеосклероза и остеопороза», - предупредила Бинатова, общаясь с «Газетой.Ru».
Также специалист обратила внимание на то, что пить много чая вредно, если имеются следующие проблемы:
- нарушения сердечно-сосудистого характера
- болезни печени,
- почечные патологии,
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- расстройства психо-эмоциональной сферы.
«Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями в день можно употреблять не более 4-5 чашек чая», – поделилась Эльвина Бинатова.
Вдобавок медик сообщила, что содержащиеся в чае вещества (таннины) препятствуют усвоению железа. Людям с железодефицитной анемией или принимающим препараты железа, следует обсуждать с лечащим специалистом, можно ли им пить чай.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить кофе натощак может сделать организм подверженным диабету.
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Эльвина Бинатова
ЗОЖ
эндокринолог, диетолог, врач высшей категории
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