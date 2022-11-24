Врач Бинатова предупредила о возможных проблемах из-а частого питья чая

«Употребление крепкого чая в больших количествах провоцирует разрушение зубов и костей, развитие остеосклероза и остеопороза», - предупредила Бинатова, общаясь с «Газетой.Ru».

нарушения сердечно-сосудистого характера

болезни печени,

почечные патологии,

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

расстройства психо-эмоциональной сферы.

«Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями в день можно употреблять не более 4-5 чашек чая», – поделилась Эльвина Бинатова.

Врач диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала в интервью, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-а частого питья чая. Медик напомнила, что напиток является богатым источником фтора, накопление которого ослабляет костную ткань и зубы. Особенно опасной в этом плане является привычка пить крепко заваренный чай.Также специалист обратила внимание на то, что пить много чая вредно, если имеются следующие проблемы:Вдобавок медик сообщила, что содержащиеся в чае вещества (таннины) препятствуют усвоению железа. Людям с железодефицитной анемией или принимающим препараты железа, следует обсуждать с лечащим специалистом, можно ли им пить чай.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить кофе натощак может сделать организм подверженным диабету.

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