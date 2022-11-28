Семена льна эффективны для устранения бляшек в артериях

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семена льна

Употребление льняных семян содействует очищению артерий от холестериновых бляшек. Также семена льна эффективны для профилактики других проблем со здоровьем.

Этот продукт называется специалистами одним из самых эффективных для устранения в артериях отложений, состоящих из жировых компонентов, холестерина, кальция. Такие отложения образуют бляшки, закупоривающие сосудистые полости изнутри и вызывающие опасные в своих последствиях нарушения кровообращения.

О полезном действии льняного семени на артерии и сосуды, сообщил журнал American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology.

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«Льняное семя снижает образование бляшек в артериях на 40%. Такой эффект достигается при помощи соединений, которые содержатся только в этом продукте», - пишет журнал.

Ученые констатируют, что в составе семян присутствует противовоспалительное полифенольное вещество лигнан. Именно с его действием специалисты связывают улучшенную защиту сосудов от развития атеросклероза, его последствий.

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«Также молодое семя помогает при симптомах менопаузы, справляется с запорами, диабетом и высоким кровяным давлением», - добавили медики.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются опасными для употребления натощак.

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