Врач предупредила о вредных свойствах чернослива

«Большое количество этого сухофрукта может привести к скачку глюкозы в крови», - назвала Сираева одно из вредных свойств чернослива.

«перед употреблением сухофрукт нужно замочить в холодной воде, а после ошпарить кипятком», - сказала эксперт «Доктору Питер».

Медик сообщила в интервью, что, употребляя чернослив, важно не перебарщивать с его количеством, иначе ягода навредит работе пищеварения – при этом могут наблюдаться вздутие, спазмы в животе, диарея. Кроме того, очень осторожно нужно есть чернослив диабетикам.Специалист напомнила, что некоторым людям употреблять чернослив противопоказано. В частности, это касается тех, у кого имеются синдром раздраженного кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, аллергия, желудочные проблемы. Вдобавок может существовать индивидуальная непереносимость чернослива.Сираева обратила внимание на то, что сухофрукты могут обрабатываться сернистым газом, коптиться, смазываться специальными составами для блеска. Чтобы избежать попадания в организм ненужных и потенциально опасных веществ,Ранее портал MedikForum.ru писал о вреде для сердца еды , содержащей конечные продукты гликирования.

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