Есть мандарины каждый день небезопасно
Диетолог Анжелика Дюваль напомнила: цитрусовые могут вызывать аллергию даже у тех, кто не является аллергиком.
Диетолог Анжелика Дюваль объяснила в интервью, почему не следует употреблять мандарины ежедневно. По словам специалиста, во избежание неприятных последствий для здоровья можно съедать по два фрукта дважды в неделю.
Дюваль отметила, что мандарины насыщены большим количеством разных кислот, способных раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта. Если незаметно для себя переборщить с мандаринами, последствием этого становятся изжога, некомфортное ощущение в животе.
Также диетолог указала на аллергенный потенциал всех цитрусовых, включая мандарины. Аллергия на них может возникнуть даже у здоровых людей.
«Цитрусовые – это один из самых частых аллергенов. Аллергическая реакция может начаться у абсолютно любого человека, если он съест 10, 15 или 20 мандаринов за один присест», – уточнила специалист, беседуя с «Москвой 24».
Медик порекомендовала покупать только те мандарины, качество которых не вызывает сомнений. В плодах, которые продаются без сертификата, могут содержаться разные ядовитые вещества.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами для защиты от возрастного упадка.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анжелика Дюваль
ЗОЖ
врач-диетолог
Оставить комментарий