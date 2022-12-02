Врач Гинзбург назвал льняное масло среди самых полезных продуктов для мозга

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растительное масло

Жирные кислоты в составе льняного масла защищают головной мозг от негативных возрастных процессов упадка, сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

Доктор Гинзбург рассказал о трех продуктах с полезным действием на мозг. Одним из них он назвал льняное масло. Согласно рекомендации диетолога, в день нужно съедать до полутора столовых ложек.

Гинзбург объяснил, что данный продукт является полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Полторы столовые ложки льняного масла могут обеспечить организм суточной нормой омега-3.

«Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – это соединения, которые улучшают работу мозга, защищают его от развития нейродегенеративных заболеваний», - сказал известный российский диетолог.

Михаил Гинзбург добавил, что, помимо льняного масла, мозгу в этом плане будут также полезны семена льна и жирная рыба, богатые омега-3.

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Другой российский специалист, реабилитолог Сергей Агапкин, дополнительно сообщил, что содержащие эти жирные кислоты продукты могут, помимо прочего, эффективно поддерживать организм в периоды стрессов, усиливая его защиту от их неприятных последствий.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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