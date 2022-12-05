Женщинам перед менопаузой нужны определенные питательные вещества

Перименопауза – это фаза, которую женский организм проходит перед менопаузой, означающей окончание его фертильности. Врач-гинеколог Татьяна Коледова сообщила в комментарии для «МедикФорум», что этот переходный этап может сказаться на общем состоянии здоровья женщин, включая его физические и психоэмоциональные аспекты.По словам специалиста, рацион женщин в этот «переломный» для них период должен включать определенные питательные вещества, помогающие их организму лучше адаптироваться к происходящим и предстоящим изменениям.Мышечная масса с наступлением менопаузы начинает уменьшаться, что повышает риск лишнего веса, травм. Поэтому очень важно, чтобы женщины получали достаточно качественного белка.Известно, что они уменьшает воспаление, снижает вероятность депрессии, поддерживают тонус и мозговую активность. Для женщин это важно, поскольку менопауза способствует проблемам с настроением и мышлением.Многие женщины с приближением менопаузы набирают лишний вес, начинают страдать запорами. Пищевые волокна или клетчатка заполняет желудок, поддерживает длительную сытость, ограничивает тягу к вредным продуктам.Перименопауза и менопауза – это время, когда женщины могут начать терять свои мышцы, а также сталкиваются с тем, что их кости становятся более хрупкими. Продукты с кальций помогают предотвратить развитие остеопороза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами был определен способ есть картофель без риска диабета.

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