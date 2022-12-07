«При регулярном использовании в рационе тунец может быть источником интоксикации, которая приводит к тому, что человек начинает быстро уставать, у него снижается работоспособность, падает иммунитет», - сказала врач Королева, беседуя с «Москвой 24».

«Самые полезные – это тресковые виды рыб. Они привносят в организм достаточное количество минералов и очень хорошо усваиваемый белок»», – заключила врач.

Врач Королева объяснила вред тунца для здоровья в интервью. Специалист отметила, что мясо тунца, предназначенное для употребления, является обычно мясом возрастной и крупной рыбы. За годы своего плавания он успевает накопить в себе опасные для здоровья вещества – например, в виде солей тяжелых металлов, той же ртути, которыми загрязнены моря и океаны.Специалист предупредила, что частое поедание тунца может негативно влиять на печень, способствуя ее перегрузке как главного органа детоксикации в организме. В результате ее способность очищать кровь снижается, что ведет к увеличению концентрации нежелательных веществ. Это способствует формированию оксидативного стресса, с которым тесно связно развитие разных патологий.По словам медика, есть нужно рыбу, которая является небольшой по размеру. Такая рыба не является долгожителем и не успевает собрать в себе опасные загрязнители.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , употребление которых улучшает кишечный микробиом.

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