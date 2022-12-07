Врач: запивать хлеб молоком вредно для пищеварения

«Белок молока плохо сочетается с другими продуктами, это способствует ухудшению работы ЖКТ, появлению диареи», - предостерегла специалист.

По словам Чистяковой, сочетание хлеба с молоком является весьма распространенным в рационе россиян, но употреблять их вместе вредно для пищеварения.Помимо этого, добавила Чистякова, не следует часто пить кофе и чай с добавлением молока. При таком сочетании в организме образуются нерастворимые соединения, создающие избыточную нагрузку на почки. Постоянное употребление чая и кофе с молоком в больших количествах повышает риск почечной недостаточности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут сочетаться с молоком без ущерба для организма. Примечательно, что одним из таких продуктов являются ягоды.

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