Врач: запивать хлеб молоком вредно для пищеварения

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хлеб и молоко

На вред привычки употреблять хлеб вместе с молоком указала медик Александра Чистякова.

По словам Чистяковой, сочетание хлеба с молоком является весьма распространенным в рационе россиян, но употреблять их вместе вредно для пищеварения.

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«Белок молока плохо сочетается с другими продуктами, это способствует ухудшению работы ЖКТ, появлению диареи», - предостерегла специалист.

Помимо этого, добавила Чистякова, не следует часто пить кофе и чай с добавлением молока. При таком сочетании в организме образуются нерастворимые соединения, создающие избыточную нагрузку на почки. Постоянное употребление чая и кофе с молоком в больших количествах повышает риск почечной недостаточности.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продуктымогут сочетаться с молоком без ущерба для организма. Примечательно, что одним из таких продуктов являются ягоды.

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Александра Чистякова
Александра Чистякова
ЗОЖ
спортивный врач, кандидат медицинских наук
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Теги : сочетание продуктов, молоко, Александра Чистякова
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