Врач Соломатина назвала вредные сочетания продуктов с молоком

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молоко

Любимое сочетание многих россиян – молоко и выпечка – может навредить работе пищеварения, констатирует диетолог Елена Соломатина.

В интервью врача-диетолога были названы нежелательные сочетания продуктов с молоком. Соломатина отметила, что белок молока является «сложным» компонентом, который плохо переносит соседство других питательных веществ.

«Белок молока в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию», – сказала диетолог, беседуя с «Москвой 24».

Елена Соломатина добавила, что достаточно вредно употреблять молоко одновременно с рыбой, овощами – это чревато проблемами с ЖКТ, способствует появлению диареи.

Также нежелательным врач назвала сочетание молока и сдобы.

«Если пить молоко с белой булкой, метеоризм, диспепсия в этом случае очень многим обеспечены», - предупредила специалист.

Медик подсказала, что приемлемым является сочетание молока и круп, если варить каши. Но в то же время эксперт подчеркнула: запивать молоком любое готовое блюдо се же не нужно. Молоко для организма само является едой, пояснила Соломатина.

Сочетания продуктов, которые вредят здоровью


По словам диетолога,  молоко сочетается с ягодами, но они не должны быть выраженно кислыми.

Врачи назвали самые вредные сочетания продуктов


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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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