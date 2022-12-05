Врач Соломатина назвала вредные сочетания продуктов с молоком

«Белок молока в целом не очень хорошо с чем-либо сочетается. В основном он вступает в конкуренцию», – сказала диетолог, беседуя с «Москвой 24».

«Если пить молоко с белой булкой, метеоризм, диспепсия в этом случае очень многим обеспечены», - предупредила специалист.

В интервью врача-диетолога были названы нежелательные сочетания продуктов с молоком.Соломатина отметила, что белок молока является «сложным» компонентом, который плохо переносит соседство других питательных веществ.Елена Соломатина добавила, что достаточно вредно употреблять молоко одновременно с рыбой, овощами – это чревато проблемами с ЖКТ, способствует появлению диареи.Также нежелательным врач назвала сочетание молока и сдобы.Медик подсказала, что приемлемым является сочетание молока и круп, если варить каши. Но в то же время эксперт подчеркнула: запивать молоком любое готовое блюдо се же не нужно. Молоко для организма само является едой, пояснила Соломатина.По словам диетолога, молоко сочетается с ягодами, но они не должны быть выраженно кислыми.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зеленый чай может быть вреден для печени.

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