«Главный недостаток растворимого кофе – вредное вещество акриламид, которое образуется при обжаривании зерен. Поэтому не стоит превышать дозу в пару чашек за день», - сказала диетолог Корнеева.

Диетолог Светлана Корнеева рассказала в интервью, чем опасен растворимый кофе. Специалист отметила, что такой кофе должен употребляться только в умеренном количестве – не более двух чашек в течение дня. В этом продукте содержится нежелательный акриламид, и нельзя допускать его проникновения в организм в большом количестве.Медик добавила, что употреблять растворимый кофе опасно на голодный желудок – на это негативно реагирует слизистая пищеварительного органа. Привычка пить его натощак может спровоцировать различные патологии ЖКТ, добавила Корнеева, беседуя с изданием «Подмосковье сегодня».Специалист констатировала, что при изготовлении растворимого сырья кофейные зерна из-за обработки теряют часть полезных свойств. В то же время в растворимом содержится меньше кофеина, чем в молотом кофе. Врач считает, что пить его полезно тем, кто хочет уменьшить количество потребляемого кофеина или уменьшить свою зависимость от него.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует пить зеленый чай.

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