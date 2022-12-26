Врач Гадзиян назвал главного разрушителя здоровья среди продуктов

«В бутылке газировки содержится огромное количество разведенного сахара в жидком виде. Это первый продукт, вызывающий ожирение, диабет и гормональные нарушения», - констатировал кандидат медицинских наук.

Присутствующие в рационе человека сладкие газированные напитки являются главным разрушителем его здоровья, заявил врач Гадзиян. Медик отметил, что негативный эффект от ее потребления связан с очень высоким содержанием сахара – свыше 10 г на 100 мл.Гадзиян добавил, что употребляя газировку, человек поглощает незаметно для себя значительно больше рафинированных углеводов, чем, например, при употреблении конфет. После выпитых одного-двух стаканов пищевод оказывается наполнен опасно высокой дозой сахара – значительно более высокой, чем допускается нормативами.Специалист предупредил, что подобное потребление сверхдоз сахара крайне негативно сказывается на пищеварительной системе, которая пытается его усвоить, а также способствует эндокринным и метаболическим нарушениям, развитию ожирения и ассоциированным болезням.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают зимой держать под контролем уровень холестерина.

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